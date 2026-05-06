明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックが対戦した。“茨城ダービー”で前回の雪辱を期す首位・鹿島は、早々に田川亨介が負傷交代するアクシデントが発生。拮抗した展開が続くなか30分に水戸DF牛澤健がDOGSO（決定的な得点機会の阻止）で一発退場し、数的有利を得た鹿島が押し込む時間が増えるものの、前半のうちに得点は奪えずスコアレスで折り返す。鹿島