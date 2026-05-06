作り手のアイデアや技術次第で、多種多様な表現が可能な「羊毛フェルト」。その無限の可能性を感じさせる驚きの作品がXに投稿され、話題を呼んでいます。クリエイターのにょほさんが「＃ゴールデンウィークSNS展覧会2026」のハッシュタグとともに投稿したのは、なんと「羊毛フェルトの納豆」。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】単なるリアルな造形にとどまらず、ネバネバと引いている糸が常に自立し、パックの