スバルの「快速ハッチバック」が凄い！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」（JMS2025）でスバルは「Performance-B STI concept（以下、パフォーマンスB STIコンセプト）」というコンセプトモデルを出展しました。このコンセプトカーはICE（内燃機関）をベースとしており、完成度の高さでも注目を集めたモデルで、市販化を期待する声も多く挙がっている一台です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「