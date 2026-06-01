きょう未明、高松市の河川敷で軽乗用車が全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、午前4時半ごろ、高松市勅使町で自宅で就寝中の人が「ドーンという音」で目が覚め自宅から発生場所をのぞいたところ、車から火が出ているのを発見し、110番通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、消防によりますと、車の中から1人の遺体が見つかったということです。現場は香川高専高松キャンパス西