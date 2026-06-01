きょう正午前、相模原市のコインランドリーに軽乗用車が突っ込みました。けが人はいませんでした。【写真を見る】コインランドリーに軽乗用車が突っ込む駐車の際にアクセルとブレーキを踏み間違えたかけが人なし相模原市バックで駐車しようとする車。いったん前に出てハンドルを切り直し、位置を調整しています。再びバックして駐車しようとした次の瞬間、ガラスを突き破って建物の中に突っ込みました。きょう午前11時すぎ、