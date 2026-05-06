◇スーパーバンタム級ノンタイトル武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日東京ドーム）「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が6日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。再起戦で苦戦した前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）を擁護する場面があった。元世界王者は再起戦で大苦戦した