＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇5日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今季のメジャー初戦には、韓国ツアーから2人の実力者が参戦する。ひとりは、昨年のポイントランキング1位になった21歳の“女王”ユ・ヒョンジュ。そしてもうひとりが、韓国通算3勝を誇る25歳のノ・スンヒで、「日本がすごく好きなので出場できたことがうれしい。ワクワクしています」と、この試合を待ちわ