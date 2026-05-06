俳優の高島礼子（61）が、着物姿でラーメンを味わう意外すぎる自撮りショットを公開し反響を呼んでいる。【映像】高島礼子の“女子会”水着ショットこれまでにもInstagramで、温泉施設での“女子会”水着動画や1人焼肉を満喫する姿、大阪観光の様子などプライベートについて発信してきた高島。着物姿でラーメンを堪能する自撮りショットが反響5月5日は、「やっぱり稽古の後は、ラーメン。栄養補給に欠かせません。久々の天雷