熊本県動物愛護センター「アニマルフレンズ熊本」に、イヌやネコなどに関する相談専用窓口が新たに設けられました。 【写真を見る】野良猫の苦情、どこに言えばいい？熊本県内の相談先を新設一本化専用ダイヤル開設でワンストップ解決へ 相談は年間6000件 県によりますと「飼いネコがいなくなった」「野良猫に困っている」といった相談や苦情は、2024年度は、約6000件に上り、これまでは「熊本市を除く県内10か所の保