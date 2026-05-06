Blackmagic Designの動画編集ソフト「DaVinci Resolve」がこのたび、写真編集に対応した。驚きを持って迎え入れられたアップデートだが、具体的にどのようなものなのか？ 同社日本オフィスで開催された説明会で詳細を伺った。 7年ぶりに「新ページ」が追加！ Blackmagic Designはオーストラリアに拠点を置くプロ向け映像機器メーカー。デジタルシネマカメラなどに加えて動画編集ソフトにも注