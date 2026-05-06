【新華社ハルビン5月6日】中国黒竜江省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団の大慶工務段（列車区）で保線員として働く乜超（ば・ちょう）さんは、簡単な工具を使ってこの2年余りで40点以上の駅舎模型を制作してきた。中には既に廃止された駅も含まれている。乜さんは模型作りを通じて幼少期の記憶を再現している。（記者/徐凱鑫、劉赫垚）