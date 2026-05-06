【NASCAR】第11戦 ウルト400（日本時間5月4日／テキサス・モーター・スピードウェイ）【実際の映像】目の前で急減速→避けきれず追突全米で圧倒的な人気を誇るストックカーレース、NASCARでピットインの最中に追突事故が発生。避けきれずに追突したドライバーが、無線で放送禁止用語を連発して怒りを爆発させる一幕があった。波乱が起きたのは94周目。クラッシュが発生しイエローコーションとなると、各車が一斉にピットへ。ジ