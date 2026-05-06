歌手中森明菜（60）が5日放送されたテレビ東京系報道番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」に出演。単独インタビューに応じ、平和への願いなどについて語った。明菜は「WBS」の新エンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌っている。同曲には平和の願いも込められているといい、明菜は「どうしてもその年々でいいこともあるんですけど、どこかでやっぱり悲しんでいたり、苦しんでいたり、悩んでいたりっていうかたが絶対いな