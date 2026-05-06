「アストロズ−ドジャース」（５日、ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回に１００マイルを連発するなど圧巻の立ち上がりを見せた。だが二回からまさかの２イニング連続被弾でリードを許す展開となった。

先頭のアルトゥーベからフォーシームで空振り三振を奪った大谷。続くアルバレスも初球のフォーシームで遊ゴロに仕留めた。パレデスの初球には１００マイルを計測。２球目もフォーシームでファウルを打たせ、３球目、４球目にようやくスイーパーを投じたがスイングは奪えず。それでも最後は１００マイルのフォーシームで見逃し三振に仕留めた。

しかし二回、ウォーカーに９８マイルの直球を完璧に捉えられ、打球は左翼席へ飛び込んだ。明らかに狙ったようなスイングでたたき込まれ、大谷はマウンドで思わず表情をゆがめた。それでも気持ちを切り替え、後続を打ち取って最少失点で切り抜けた。

しかし三回、１死からシューメークにフォーシームを流し打たれ、打球は左翼ポール際へ飛び込んでいった。まさかの２イニング連続被弾で今季初めて自責点２がついた大谷。マウンドで思わず首をかしげた。１試合２被弾はエンゼルス時代の２０２３年７月２１日・パイレーツ戦で４被弾を喫して以来の悪夢となった。

四回は中軸を三者凡退に仕留め、五回は２死から連打を浴びて一、三塁のピンチを招いた。ここでトップのアルトゥーベにはギアを上げて素早く追い込むと、今季最速となる１０１マイル（１６３キロ）を連発。ファウルで粘られたが、最後は大きく曲がるスイーパーで空振り三振に仕留めた。

２０２３年９月の右肘手術を経て、３年ぶりに開幕ローテーションに入った今季は、ここまで５試合に先発し、防御率０・６０をマーク。２勝１敗、３４奪三振の数字を残している。３、４月の投手月間ＭＶＰを獲得した。