カラスが街中のゴミを荒らしてしまう理由 ショク探しのために上京しました 「カラスがゴミを荒らして困る」という話は、よく耳にするかもしれません。カラスはゴミを荒らしますが、カラスにとっては「エサ探し」です。カラスはもともと雑食性で、動物の死骸や、オオカミなどが食べ残した獲物も食べる鳥です。ゴミの入った袋は「人間の食べ残し」「皮の中に入った肉」ですから、本来の生活と大差ありません。 もっとも、山の