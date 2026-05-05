中国外交部のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月5日】中国外交部の報道官は5日、トランプ米大統領が1日にキューバに対する制裁を拡大する大統領令に署名したとの報道に関し、中国はキューバが国の主権と安全を守ることを揺るぎなく支持するとし、キューバへの内政干渉に「断固反対」を表明した。報道官は次のように述べた。米国はキューバへの違法な一方的制裁をエスカレートさせ、キュー