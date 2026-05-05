All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】2位：『鋼の錬金術師』（エドワード・エルリック）／68票2位にランクインしたのは、『鋼の錬金術師』です。世界的人気漫画を実写映画化した作品で、公開は2017年。2022年には2部