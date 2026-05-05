ゴールデンウィーク中の山形県内で山菜採りによる遭難が相次いでいます。鮭川村では山林にササダケを採りに入った84歳の女性が4日から行方が分からなくなっていて、警察などが5日朝から捜索を続けています。行方がわからなくなっているのは鮭川村曲川の無職・新田昭子さん（84）です。警察の調べによりますと新田さんは4日午後3時半ごろ、ササダケを採ろうと自宅近くの山に1人で入りました。しかし、午後8時になっても