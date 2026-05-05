平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は5日目を終えた。11Rは複数の落車が発生するアクシデント。1位入線の山崎賢人が失格となった。2着に繰り上がった荒井崇博（48＝長崎）は「ケントが失格でムカつきますね」と不服そうな表情を見せた。決勝に向けてはこう語った。「（九州の）戦力がそろってきたのが大きい。自分ばかりが楽させてもらっている。早く獲って、周りに貢献したいけど、そこ（決勝に乗って）からが遠いん