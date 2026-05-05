5月5日午前、山形県西川町の国道で大型バイクと乗用車が衝突し、大型バイクを運転していた65歳の男性が死亡した事故で、男性は、2台の乗用車に次々と衝突していたことがわかりました。この事故は5月5日午前9時すぎ、西川町志津の国道112号・通称月山道路で大型バイクと乗用車、あわせて3台が衝突したものです。この事故で、大型バイクを運転していた天童市のペットホテル経営・田中直人さん（65）が右足を切断して心肺停止の状態で