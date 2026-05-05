きょう5月5日は「こどもの日」です。県内の子どもの数は、去年10月時点で10万1600人あまりで、43年連続の減少となりました。県によりますと、県内の15歳未満の子どもの数は去年10月1日時点で10万1610人と、前の年より2802人少なくなりました。1982年以降、43年連続の減少です。県の人口に占める子どもの割合は、前の年より0.2ポイント減って10.5パーセントで、全国と比べて0.4ポイント低くなっています。また、市町村別では