由利本荘市で田んぼの見回りをしていた男性がクマに襲われ、けがをしました。県内でクマによる人への被害は今年初めてです。廣田裕司アナウンサー「男性は田んぼの中で突然、体長およそ1メートルのクマに 襲われたということです。」現場は由利本荘市東由利法内の田んぼです。警察と消防によりますと午前8時20分ごろ「近くの田んぼでクマに襲われ顔や手足をけがしている」と近くに住む人から119番通報がありました。ク