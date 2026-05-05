8校が出場し"夏の熊本大会を占う"とも言われる、第55回RKK旗争奪選抜高校野球は、有明が5対1で九州学院を下し、8年ぶり2回目の優勝を果たした。 ＜関連記事＞▼補欠から打率5割超へ！高校野球「DH制」で眠れる強打者が覚醒！ 大会通算打率などデータを比較すると見えてきた効果と課題 熊本大会を独自調査