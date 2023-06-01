5月22日日米同時公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の本ポスタービジュアルが、「スター・ウォーズの日」に合わせて、全世界でサプライズ公開された。【写真】横浜みなとみらいも、「スター・ウォーズの日」で盛り上がった「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に世界中の『スター・ウォーズ』ファンたちが『スター・ウォーズ』の文化を祝い、作品を楽しむ日。作品内の名台詞“May the For