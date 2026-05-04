サッカーＪ2のカターレ富山。今シーズン行われている「Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ」でカターレはきのう、ツエーゲン金沢との「北陸ダービー」に臨みました。試合が動いたのは前半17分。若きエース亀田選手が左サイドをドリブルで駆け上がり、ペナルティーエリアへ。相手のディフェンスをかわしてゴール。チーム最多となる5点目を決めます。この1点を守り切