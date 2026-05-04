5月4日の「スター・ウォーズの日」の午後5時4分を迎えるカウントダウンイベントが、横浜・みなとみらいのグランモール公園で開催。サプライズで、同シリーズを愛する俳優・永尾柚乃、声優・森川智之、お笑いコンビ、インパルスの板倉俊之、元日向坂46の佐々木久美が登壇し、記念すべき瞬間を祝った。【写真】グローグーをなでる佐々木久美がかわいい『SW』カウントダウンイベントの様子例年ファンにとって大切な「スター・ウ