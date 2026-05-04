「食パンの袋を留めるアレ」でおなじみのバッグクロージャー。それを「どでか」サイズに仕上げてしまったXユーザーの投稿が、注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほどXユーザーのえるこーんさんが投稿したのは、通常のバッグクロージャーが霞んで見える「どでかバッグクロージャー」の画像です。えるこーんさんの普段の活動がぬいぐるみ作りとあって、表面がつるつるではなく、ふわふ