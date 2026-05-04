タレントの平愛梨が2日までにinstagramを更新。母が手作りした料理の数々を公開し、ファンから反響が寄せられた。【別カット】一瞬でなくなったカツレツ平が「母ごはん」と投稿したのは、母が作ってくれた色とりどりの料理の数々。投稿では「以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはんスーパーの買い出しもしてくれてカオス達（編集部注：子どもたち）の食べたい物を聞いて『オッケー』と気づいたら出来上がってる!!」と振