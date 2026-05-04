平愛梨、豪華な“母ごはん”を披露　※「平愛梨」instagram

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　タレントの平愛梨が2日までにinstagramを更新。母が手作りした料理の数々を公開し、ファンから反響が寄せられた。

【別カット】一瞬でなくなったカツレツ

　平が「母ごはん」と投稿したのは、母が作ってくれた色とりどりの料理の数々。投稿では「以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん　スーパーの買い出しもしてくれてカオス達（編集部注：子どもたち）の食べたい物を聞いて『オッケー』と気づいたら出来上がってる!!」と振り返り、「本当によく食べる子達でお昼ご飯に作ってくれた2枚目のカツレツは一瞬でなくなった」とつづっている。

　この投稿にファンからは「どれも美味しそう〜素敵なお母様ですね」「優しいお母様」「すごいなぁホテルのごはんみたい」などの声が集まっている。

　平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。

引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）