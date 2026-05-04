平愛梨「一瞬でなくなった」“母ごはん”が豪華 「どれも美味しそう〜」「優しいお母様」
タレントの平愛梨が2日までにinstagramを更新。母が手作りした料理の数々を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】一瞬でなくなったカツレツ
平が「母ごはん」と投稿したのは、母が作ってくれた色とりどりの料理の数々。投稿では「以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん スーパーの買い出しもしてくれてカオス達（編集部注：子どもたち）の食べたい物を聞いて『オッケー』と気づいたら出来上がってる!!」と振り返り、「本当によく食べる子達でお昼ご飯に作ってくれた2枚目のカツレツは一瞬でなくなった」とつづっている。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう〜素敵なお母様ですね」「優しいお母様」「すごいなぁホテルのごはんみたい」などの声が集まっている。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）
【別カット】一瞬でなくなったカツレツ
平が「母ごはん」と投稿したのは、母が作ってくれた色とりどりの料理の数々。投稿では「以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん スーパーの買い出しもしてくれてカオス達（編集部注：子どもたち）の食べたい物を聞いて『オッケー』と気づいたら出来上がってる!!」と振り返り、「本当によく食べる子達でお昼ご飯に作ってくれた2枚目のカツレツは一瞬でなくなった」とつづっている。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）