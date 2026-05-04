岡山市のサウスヴィレッジで初めて開かれた「和牛フェア」 岡山県産の牛肉を無料で食べられるイベントが4日、岡山市で始まりました。 岡山市南区のサウスヴィレッジで初めて開かれた「和牛フェア」です。先着1500人に岡山県産ブランド牛の肉が無料で振る舞われました。 （訪れた人は―）「やわらかくておいしいです。ジューシーで」「ばあちゃんの分まで食べとんよ」「おいしい」「近場で楽しめる