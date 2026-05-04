ドーナツチェーンの『ミスタードーナツ』から新たなドリンクが発売される。4月27日から売り出されているのは「シャリもぐフルーツフローズン」。2種類の新作フローズンドリンクは、いったいどんなものなのか。『ミスタードーナツ』シャリもぐフルーツフローズン2種暑い夏にぴったりのフローズンドリンク9月下旬まで2026年4月27日（月）から期間限定で販売されている『ミスド』新作フローズンは、「シャリもぐヨンジーガムロ マン