お笑い芸人の田村亮（53）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。車探しの旅の様子を公開した。【写真多数】田村亮の心が動いた…12.2万キロ・505万円の27年前のホンダ“名スポーツカー”の全貌亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでにトヨタ『スターレット ターボS』、スズキ『スズキ・カルタス GT-i』、三菱『ランサーEX 1800GSR ターボ』、ホンダ『イン