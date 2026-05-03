俳優でアーティストのＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝（２７）が３日、大阪市のＺｅｐｐＯｓａｋａＢａｙｓｉｄｅで、東名阪Ｚｅｐｐツアー初日となる大阪公演を開催。１３曲を歌い上げた。公演前には、メディア向けパフォーマンスを実施。自身が作詞作曲を手がけた「一刀両断」「ＯｒｉｇｉｎａｌＳｉｎ」を披露した。２５年１１月のＢｅ：Ｆｉｒｓｔ脱退後、２月からソロアーティスト・ＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡ