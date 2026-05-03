俳優でアーティストのＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝（２７）が３日、大阪市のＺｅｐｐ Ｏｓａｋａ Ｂａｙｓｉｄｅで、東名阪Ｚｅｐｐツアー初日となる大阪公演を開催。１３曲を歌い上げた。

公演前には、メディア向けパフォーマンスを実施。自身が作詞作曲を手がけた「一刀両断」「Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｓｉｎ」を披露した。２５年１１月のＢｅ：Ｆｉｒｓｔ脱退後、２月からソロアーティスト・ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡとしての活動を開始。初のライブツアーに臨む心境を「楽しみが大きい。すべてが自分から発信。ゼロからであり、起点。自分が前に動かしていかなきゃいけない先駆者であるべき。不安になっている暇はない。責任感を持ち、前進するのみ」と語った。

２５年８月に俳優・趣里（３５）と結婚し、第１子が誕生。ツアー前に「もう行くでしょう」と言葉をかけられたことを明かした。「世界に、宇宙にですね」と行く目的地を強調。「支えになっている。心強いですし、マネジャーみたいな感じで動いてくれる」と、家族の存在が励みになっているとした。