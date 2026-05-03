【漫画】本編を読む『離婚まで100日のプリンマンガでわかる 決別or再構築、どうしよう？』（きなこす：著、伊東有理子：コラム解説/KADOKAWA）は、モラハラ、DV、不倫という三重苦に直面した女性が、離婚に向けて一歩ずつ進んでいく100日間を描いた物語である。主人公・プリ子は新生児を抱える専業主婦。夫・プリ彦からの猛アプローチを受けて結婚したものの、妊娠と出産を経て見えてきたのは、彼の思いやりのない言動と支配的