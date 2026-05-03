ゴールデンウィーク後半に入り熊本空港は帰省する人たちや旅行客で賑わいました。 3日、空の玄関口の熊本空港には続々と利用者が到着していました。 中にはゴールデンウィークを熊本で過そうと帰省した人も。 姉の出迎えを受けた愛知からの帰省客は「ゆっくり家族と過ごせたらいいなと思っているので特に行きたい場所は考えてませんが、みんなに会えたら最高」と笑顔でした。 また熊本の観光名所に行