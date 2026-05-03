911はポルシェブランドの“顔” 911ターボS（992.2型／8代目後期）●エンジン：3.6リッター水平対向6気筒電動ツインターボ＋モーター●トランスミッション：8速DCT（PDK）●最高出力：711ps●最大トルク：800Nm●0-100km/h加速：2.5秒●最高速度：322km/h ポルシェというブランドを代表する“顔”が「911」であることに、異論を挟もうという人はまずいないはず。現在では様々な種類のモデルをラ