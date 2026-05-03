先月27日からスタートした戸田恵梨香（37）の主演ドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、“Netflixデイリー人気作品ランキング〜テレビ番組/日本〜”で第1位に躍り出た。ドラマ関係者によれば、2024年7月にスタートして大きな話題となった綾野剛（44）主演の「地面師たち」の“配信3カ月で1050万ビュー”に迫る勢いだという。【写真】Netflix「地獄に堕ちるわよ」が賛否で論争含みに…細木数子さんの実像とドラマの“乖離”今年1月期