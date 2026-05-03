先月27日からスタートした戸田恵梨香（37）の主演ドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、“Netflixデイリー人気作品ランキング〜テレビ番組/日本〜”で第1位に躍り出た。ドラマ関係者によれば、2024年7月にスタートして大きな話題となった綾野剛（44）主演の「地面師たち」の“配信3カ月で1050万ビュー”に迫る勢いだという。

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今年1月期に約4年半ぶりに連ドラ復帰したTBS系日曜劇場「リブート」は大成功で終わったが、続けて出演したネトフリ配信ドラマでも成功を収めている戸田は、女優として確実にステップアップしつつある。

その妻の快進撃を支える夫・松坂桃李（37）の献身ぶりを指摘する芸能記者も少なくない。

「第1子誕生後も仕事が途切れなかった松坂ですが、今の優先は育児だといいます。これは出産前から戸田と決めた約束事だったようで、仕事のない日の松坂は午前6時ごろに起床し、育児はもちろん、家事全般を担当し、戸田を仕事に送り出していたというわけです」（芸能関係者）

戸田も「夫の支えがなかったら、こんなに仕事に没頭することはできなかった」と松坂への感謝の言葉を、周囲に漏らしているともいわれている。

この松坂家の育児奮闘の裏で、27年の松坂主演のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」に、戸田がサプライズ出演するのではないかというウワサも流れている。

「逆賊の幕臣」は勝海舟のライバルと称された幕末の武士・小栗忠順の、波瀾万丈の生涯を描く作品だが、テレビ関係者の前評判はイマイチ。「戦国時代を描いた大河が好評だと、次回作は失敗しがち」という“大河あるある”ジンクスに加えてキャスティングの問題も囁かれている。今のところ鈴木京香（57）と上白石萌音（28）の2人が情報解禁されているが、「豊臣兄弟！」の浜辺美波（25）や吉岡里帆（33）のような旬の女優が出演するか現時点では定かではない。そこで急浮上しているのが、現在女優として燦然と光り輝く戸田のサプライズ出演だ。

「夫婦共演を嫌う俳優カップルは多く、松坂と戸田も一見すると無理筋に思えますが、可能性はゼロではないと思います。劣勢がウワサされている夫が主演の大河となれば、“少しでも力になりたい”と考える“男気”も持ち合わせた女優が戸田ですからね」（芸能プロダクション関係者）

夫が大河に専念できるよう、戸田はしばらく仕事をセーブして、家事と子育てに時間を割くといわれている。「逆賊の幕臣」の評判次第では、夫のために一肌も二肌も脱ぐことになりそうだ。そんな潔さを持つ戸田と松坂の“大河初共演”を期待する視聴者も多いだろう。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）