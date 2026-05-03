県内ではきのう夕方クマの目撃が相次ぎ、警察などが警戒を呼びかけています。富山市によりますと、きのう午後5時40分ごろ、富山市黒瀬の婦中大橋近くの神通川河川敷で、クマを目撃したと情報が寄せられました。けさ職員や猟友会が調査しましたが痕跡は確認されませんでした。富山市は引き続き警戒を呼びかけています。また、きのう夕方には高岡市福岡町西明寺でも子グマ1頭が目撃されました。県内では海に近い地域でも出没が相次い