担保への考え方が大きく変わる。5月25日、不動産担保や経営者保証に頼らない、企業の将来性を担保にする「企業価値担保権」がスタートする。また、資金調達や信用創造を支える譲渡担保や倒産手続きの取り扱いルールを明確にした「新しい譲渡担保法」が2027年12月までに施行（昨年6月に公布）される。譲渡担保法は、取引の安定性や資金調達の多様化などが目的で、動産や債権を担保とした資金調達を促す狙いがある。2025年5月3