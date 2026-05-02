天国に渡った猫が「望んでいない」飼い主の行動3選 1.自分を責め続けてしまうこと 「あの時もっと早く病院に連れて行けばよかった」「もっと美味しいものを食べさせてあげればよかった」と、自分を責めてしまう飼い主は少なくありません。 しかし、後悔の言葉ばかりを口にしていると、愛猫は自分があなたに与えた「楽しかった時間」までもが否定されているような気持ちになってしまいます。 愛猫にとって、あ