平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は2日目を終えた。初日、2日目は逃げ切りが1本ずつ。追い込み優勢の中で、2日目5Rは菊池岳仁（25＝長野・117期）が魅せた。前受けから7番手まで下げると、一気の仕掛けで別線を封じた。「しっかり主導権を取ってラインで決めようと。長い距離も大丈夫だけど、スピードレースに対応できるようにしてきたので、腹をくくってカマした」練習の成果をきっちりと示し「踏み直しもしっか