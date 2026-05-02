◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年5月2日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は2日、男子1部が天理大学、女子1部が京都橘大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、大商大が立命大を3―1で下し、今リーグ初白星を挙げた。甲南大も龍谷大に勝利し、同じく初白星。大産大、近大の両校も勝利し、無敗の7連勝とした。女子は、無敗の関大が大体大を3―1で下し