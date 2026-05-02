2日、大型連休後半の5連休が始まり、帰省ラッシュがピークを迎えています。新潟駅は連休をふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑しました。 2日の新潟駅新幹線ホーム。 【氏田陽菜アウンサー】 「ドアが開き続々と人が降りてきた。大きな荷物やお土産を持っているようです。ホームは一気に人で埋め尽くされている」 【千葉からの帰省客】 「お土産。ママが選んだ。じいじとキャッチボールするの