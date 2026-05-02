俳優の中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが4月28日、急病のため亡くなっていたことがわかった。5月2日に中村の所属事務所が発表した。73歳だった。中村は事務所のウェブサイトを通じ《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください》と心境を