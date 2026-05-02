お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が、2日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）に出演し、ゲスト出演した日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（63）との共演裏話を暴露した。川合とは、07年に放送された情報番組「わかってちょーだい！」で共演。当時若手の麒麟は曜日コメンテーターで、川合はMCを務めていた。番組の途中で通販コーナーがあり、出演者たちにはひと呼吸できる時間があったとい