お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が、2日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）に出演し、ゲスト出演した日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（63）との共演裏話を暴露した。

川合とは、07年に放送された情報番組「わかってちょーだい！」で共演。当時若手の麒麟は曜日コメンテーターで、川合はMCを務めていた。

番組の途中で通販コーナーがあり、出演者たちにはひと呼吸できる時間があったという。川島は、川合の「忘れられない」姿を見ていたことを明かした。

「楽屋までは帰れないですけど、前室に入ってコーヒーを飲んだり、次の段取りを確認する中、川合さんは毎回、欠かさず携帯電話…当時ガラケーしかないですけど、携帯電話を開いて、株価を確認する」

川合は当時、株にはまっていたようで、「ご自身が持っている株を見せて、そこで思いきりガッツポーズしたり、思いきり肩を落としたりして、後半20分に臨むという」と回顧。川島の目には、株価でパフォーマンスに影響が出ていた模様。「株価が下がった時、全く仕切れなくなる」と！黒し、「あれは俺、めちゃくちゃ芸能人だと思いましたね」と振り返った。

川合は笑いながら、「あのころ、よく言われるの。“本業をやってるのに、何でそんなことをやってるんだ”って。株とか。その日の株価の売買の方が、その日のギャより高いとあるわけ」と告白。「多めにもらった方が本業じゃん？本業の合間に今、『わかってちょーだい！』をやってる」ともぶっちゃけた。

そんな川合に、川島は「株価が上がりした時も、『わかってちょーだい！』のV（TR）の方では、嫁姑問題もめて。“こんな悲しい結果になりました”みたいな話なのに、“いやー残念でしたね”みたいな、めちゃくちゃテンション高かった」と告発。「“いや、これは姑さんが悪い”みたいな、そのテンション、おかしいですよ？なんぼもうかったか知らんけど」と笑わせていた。