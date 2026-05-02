◇NBAプレイオフ レイカーズ 98-78 ロケッツ(日本時間2日、トヨタ・センター)レイカーズがプレイオフ1回戦の第6戦に勝利し、4勝2敗で1回戦突破。八村塁選手はチーム2位の21得点を挙げ勝利に貢献しました。1回戦に3連勝し突破に王手をかけながら足踏みが続いていたレイカーズ。この試合も序盤はロケッツに先行されましたが、第1クォーター中盤過ぎからリードを奪うとその後は安定した試合運びで勝利しています。八村選手はスターテ