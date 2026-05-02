◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人は２日、阪神戦のスタメンを発表した。ドラフト５位・小浜佑斗内野手が４試合ぶりにスタメン出場する。３試合連続二塁で先発出場していた吉川尚輝内野手がベンチスタートとなった。又木鉄平投手は岸田行倫捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）平山３（右）中山４（三）ダルベック５（一）増田陸